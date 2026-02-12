Controlli dei Carabinieri nel bosco a Baragiola, smantellato un bivacco degli spacciatori

Controlli dei Carabinieri contro lo spaccio di droga nei boschi della frazione di Baragiola, a Olgiate Comasco.

Controlli senza sosta

Continuano senza sosta i controlli sul territorio da parte dell’Arma dei Carabinieri del Comando provinciale di Como, anche con l’impiego dei reparti specializzati dello Squadrone Eliportato

“Cacciatori di Puglia”, unità altamente addestrata per operare in contesti impervi e boschivi, particolarmente efficace nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e alle attività illecite

connesse. Martedì 10 febbraio i militari della Stazione di Olgiate Comasco, unitamente al supporto dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Puglia”, hanno svolto un servizio di controllo del territorio, ponendo particolare attenzione al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, alla prevenzione dei reati predatori e alla tutela della sicurezza dei cittadini.

Smantellato un bivacco a Baragiola

Nel corso del servizio antidroga svolto nell’area boschiva della zona di Baragiola, i Carabinieri hanno individuato un bivacco, utilizzato come punto di appoggio per attività illecite connesse al traffico di sostanze stupefacenti. Il bivacco è stato smantellato, contribuendo così al ripristino della legalità e del decoro ambientale dell’area. L’operazione si inserisce in una più ampia e costante azione di presidio e controllo del territorio da parte dell’Arma dei Carabinieri, finalizzata a rafforzare la sicurezza nelle aree boschive prossime ai centri abitati, colpendo con decisione le attività illecite, individuando i responsabili e smantellando i luoghi utilizzati come basi operative per lo spaccio.