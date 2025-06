Controlli dei Carabinieri: quattro denunce

La Compagnia Carabinieri di Cantù sta portando avanti con grande impegno la “Campagna estiva di controlli rafforzati del territorio”, impiegando in media 100 militari al giorno e 30 pattuglie, che effettuano circa 120 posti di controllo nelle zone più sensibili della Provincia.

I risultati

Durante queste attività, sono state controllate circa 570 persone e 324 veicoli, denunciate in stato di libertà 4 persone ed eseguite due custodie cautelari, il tutto con l’obiettivo di garantire sicurezza e rispetto della legalità. Tra i principali interventi, si evidenziano: il deferimento in stato di libertà da parte dei militari della Stazione Carabinieri di Cantù di un19enne canturino, pregiudicato, evaso dalla detenzione domiciliare; il deferimento per evasione da parte dei militari lomazzesi di un 47enne pregiudicato, domiciliato a Lomazzo, che si era allontanato arbitrariamente dagli arresti domiciliari il 20 giugno; l’individuazione ed il deferimento in stato di libertà da parte dei militari cermenatesi di una 31enne rumena, responsabile di furto aggravato presso un negozio di Cermenate, avvenuto il 31 maggio, riconosciuta tramite i sistemi di videosorveglianza; l’esecuzione di due ordinanze di custodia cautelare nei confronti di un 45enne e di un 30enne, rispettivamente in carcere e agli arresti domiciliari, emesse a seguito di indagini su 19 episodi di furti aggravati di metalli, avvenuti a Turate, tra i mesi di ottobre e novembre 2024 ed alla rivendita della medesima refurtiva; la denuncia in stato di libertà per oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale, da parte dei militari finesi, nei confronti di un pluripregiudicato21enne. Il giovane durante un controllo notturno a Montano Lucino da parte dei militari, manteneva un comportamento scontroso, oltraggiandoli e minacciandoli. L’attività coordinata quotidianamente dai Carabinieri di Cantù si inserisce nell’impegno costante per la sicurezza del territorio ed il rispetto della legalità, contribuendo a garantire un’estate più sicura per tutti i cittadini.