Controlli dei Carabinieri: smantellati due bivacchi e ritrovata una bici da 2mila euro

Continuano i servizi straordinari dei Carabinieri finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti.

Il blitz boschivo

Nei giorni scorsi in una zona boschiva compresa nel Comune di Bregnano - Frazione Puginate, i militari della Stazione Carabinieri di Cermenate e lo Squadrone Carabinieri Cacciatori “Calabria”, hanno smantellato due bivacchi e rinvenuto una mountain bike di marca “Cannondale Scalpel sp1" del valore di circa 2mila euro.

In seguito ai dovuti controlli si accertava che la costosa bicicletta era stata rubata in una abitazione il 18 novembre scorso, ed è stata subito restituita al legittimo proprietario che ha ringraziato i carabinieri per il prezioso ritrovamento.