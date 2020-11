Controlli del territorio: 83 persone sanzionate per la violazione della normativa Covid.

Continuano da parte di tutte le forze dell’ordine, in collaborazione con la Prefettura di Como, i controlli del territorio. Nel periodo compreso tra il 21 e il 27 novembre, l’attività condotta ha complessivamente coinvolto 773 operatori delle Forze di Polizia ripartiti in 349 unità operative automontate, consentendo di conseguire i seguenti risultati: 1061 veicoli controllati, 3045 persone identificate e controllate, 83 persone sanzionate per il mancato rispetto della normativa Covid, una persona denunciata per aver violato gli obblighi sanitari della normativa Covid, 366 attività commerciali controllate di cui 3 sanzionate e una chiusa.