Continua la campagna di controlli sul territorio provinciale della Guardia di finanza di Como che, anche nel fine settimana appena trascorso, ha intensificato la sua attività su droga, lavoro nero e irregolarità fiscali con un totale di ben 35 pattuglie e di 87 militari messi in campo.

Controlli della Guardia di finanza nel Comasco: denunce e sanzioni

Nel corso del weekend, durante le attività di servizio sono stati controllati ben 173 veicoli e 255 persone.

Droga: intervento nell’Alto Lario

Nell’Alto Lario, la Compagnia di Menaggio nel corso di mirati interventi a contrasto dello spaccio di stupefacenti ha fermato e denunciato, nel comune di Gravedona ed Uniti, un cittadino italiano per detenzione di sostanze stupefacenti procedendo al sequestro di oltre 5 grammi di cocaina e circa 0,5 grammi di eroina.

Lavoro nero e sanzioni

Parallelamente, nelle prime due settimane del mese di giugno, sono stati controllati oltre 60 esercizi commerciali da parte dei militari del Gruppo Como, della Compagnia di Erba, della Compagnia di Olgiate Comasco e della stessa Compagnia di Menaggio.

I controlli di polizia economico finanziaria, svolti nel territorio di competenza di ciascun Reparto, hanno consentito di scoprire 9 lavoratori in nero, principalmente nei comuni di Como, Fino Mornasco e nel territorio canturino, nei settori bar e ristorazione, con l’irrogazione di sanzioni che vanno complessivamente da un minimo di 13.650 euro ad un massimo di 105.300 euro. In due casi si procederà, inoltre, con la prevista comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Como per l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell’attività.

Irregolarità fiscali e obiettivi

Sono stati, infine, elevati 17 verbali per irregolarità in materia di corrispettivi telematici. Il controllo economico del territorio assicurato dalla Guardia di finanza, intensificato nei contesti di maggior aggregazione sociale e di incremento degli scambi commerciali, è finalizzato a prevenire e contrastare tutte le manifestazioni di illegalità economico-finanziaria e a rafforzare la sicurezza dei cittadini, tutelando i lavoratori, i consumatori e l’imprenditoria onesta nonché reprimendo il grave fenomeno del consumo di sostanze stupefacenti soprattutto da parte dei più giovani.