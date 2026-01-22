Controlli: due arresti e una denuncia

Cermenate. Due arresti e una denuncia per furto sono i risultati dei controlli dei Carabinieri. Nella giornata del 21 gennaio 2026, i Carabinieri della Compagnia di Cantù, durante i normali servizi di controllo del territorio, hanno operato in due distinti episodi verificatisi nei territori di Cantù

Due arresti a Cantù

Nel pomeriggio del 21 gennaio, intorno alle 17 i Carabinieri della Stazione di Cantù sono intervenuti presso il centro commerciale Ipercoop, dove, a seguito della segnalazione del personale di sicurezza, hanno fermato e successivamente tratto in arresto due donne di 41 e 55 anni di nazionalità Bulgara. Le due donne sono state ritenute responsabili di un furto aggravato in concorso ai danni di una cliente anziana.

La vittima, una donna di 84 anni, ha denunciato il furto del proprio portafoglio contenente documenti personali, carte di pagamento e denaro contante, sottratto mentre effettuava acquisti all’interno di un esercizio commerciale. La refurtiva è stata recuperata e restituita mentre le due donne sono state portate nelle camere di sicurezza della Compagnia dei Carabinieri di Cantù in attesa del giudizio direttissimo, fissato per questa mattina.

A Cermenate una denuncia per tentata rapina impropria

A Cermenate, invece, una donna di 41 anni italiana e residente nel Varesottto è stata denunciata a piede libero per tentata rapina impropria. L’episodio risale al 13 dicembre 2025: la donna avrebbe tentato di oltrepassare le barriere antitaccheggio occultando merce non pagata. Il fatto è avvenuto all’interno dell’esercizio commerciale Tedi. Nel tentativo di sottrarsi al controllo, si sarebbe data alla fuga spintonando la responsabile del punto vendita, riuscendo inizialmente a far perdere le proprie tracce. Nella fuga avrebbe poi abbandonato una borsa con effetti personali e smartphone, sottoposti in seguito a sequestro penale. La merce sottratta aveva un valore di circa 50 euro. E’ stata recuperata e restituita all’esercizio commerciale.