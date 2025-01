Controlli e indagini su una discoteca: cessazione immediata dell'attività

Controllato il locale adibito a discoteca: erano presenti più di 220 persone a fronte di una minore capienza massima.

Cessazione dell’attività della discoteca canturina

La Polizia di Stato di Como, con un dispositivo amministrativo firmato oggi dal questore di Como Marco Calì - regolamentato dall’art.100 e 17 ter del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - ha disposto la cessazione immediata dell’attività di intrattenimento di una discoteca di piazza Garibaldi sita nel comune di Cantù.

La notte tra venerdì e sabato appena trascorsi, la Questura di Como ha attuato e coordinato un servizio straordinario di controllo del territorio interforze, con personale dell'Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia locale di Cantù, finalizzato al controllo dei locali di intrattenimento dell’area urbana di Cantù. In particolare il servizio si è concentrato nei locali limitrofi alla centrale piazza Garibaldi, ultimamente teatro di un episodio di aggressione tra giovani.

Superata capienza massima

Durante i servizi, è stato controllato un locale adibito a discoteca all’interno del quale erano presenti oltre 220 persone, a fronte di una minore capienza massima consentita, l’attività danzante in quel frangente è stata interrotta per procedere al conteggio e controllo capillare delle persone e il titolare denunciato in stato di libertà per la violazione al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

I successivi approfondimenti sugli aspetti amministrativi, gestionali e contrattuali rilevati nel corso del controllo, sono stati passati al vaglio dagli esperti della Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza, i quali hanno ricondotto nuove determinazioni che portate all’attenzione del Questore di Como Marco Calì, hanno permesso di disporre la cessazione dell’attività. Infatti i poliziotti della PAS, nella loro relazione tecnica hanno elencato tutti gli accertamenti e gli aspetti di violazioni commesse, confermando che, oltre all’accertato superamento della capienza di persone all’interno del locale, l’attuale gestione non possedeva una regolare licenza di Pubblica Sicurezza.

Sigilli alla struttura