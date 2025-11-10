Controlli in città con la Squadra di intervento operativo

Continuano i controlli serrati, nel territorio di Cantù e dei comuni limitrofi, dei Carabinieri della Compagnia con l’impiego di pattuglie con compiti di prevenzione e contrasto a comportamenti illeciti e alla commissione di reati, principalmente con riferimento agli archi orari serali della giornata. In particolare, le attività dell’ultima settimana dei Carabinieri di Cantù sono state svolte con il supporto dei militari della Squadra di Intervento Operativo del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia.

Le Squadre di Intervento Operativo

Le Squadre di Intervento Operativo sono reparti specializzati inquadrati nei Reggimenti o Battaglioni dei Carabinieri ed impiegati come rinforzo per i comandi territoriali per servizi di controllo e operazioni contro la criminalità. Queste squadre hanno lo scopo di rinforzare i comandi territoriali con personale selezionato e altamente addestrato per interventi tempestivi, con funzioni di pattugliamento, svolgimento di posti di blocco, attività di polizia giudiziaria e altro.

Pattugliamenti in città

Nei giorni scorsi, le pattuglie dei Carabinieri della S.I.O., insieme a quelli della Compagnia di Cantù hanno effettuato quindi attività di pattugliamento con l’attuazione di più posti di controllo, in particolare nelle ore serali e notturne, in tutto il territorio del centro abitato interessando in particolare le zone della “movida” e i luoghi di ritrovo, che richiamano spesso aggregazione di diverse persone soprattutto nel fine settimana. I servizi di controllo sono finalizzati a presidiare le aree e prevenire comportamenti illeciti oltre a garantire un immediato intervento in caso di necessità. Negli ultimi servizi svolti nella sera, le pattuglie hanno identificato più di 50 persone, tra cui soggetti con pregiudizi penali.

Servizi anche nei prossimi giorni

La Compagnia Carabinieri di Cantù continuerà a svolgere nei prossimi giorni servizi intensificati di prevenzione e controllo del territorio con il supporto dei Carabinieri della S.I.O. con la finalità di assicurare una presenza incisiva sul territorio e prevenire episodi di illegalità a tutela della cittadinanza.