Controlli in una cantiere: due lavoratori in nero e 51mila euro di sanzioni

Maxi sanzione in un cantiere per il completamento di un edificio a Fino Mornasco dove sono stati trovati due lavoratori in nero e venivano violate normativi sulla sicurezza del lavoro. I controlli sono stati portati avanti dai Carabinieri della Compagnia di Cantù, dei Nas e dei Nil.

Controlli in un cantiere: deferiti i titolari e i rappresentanti delle imprese

Nel corso delle verifiche al cantiere sono stati controllati complessivamente 9 aziende e 25 lavoratori, di cui 2 risultati irregolari e trovati “in nero”. Sono stati adottati importanti provvedimenti di sospensione dell’attività per gravi violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro, in particolare in relazione a rischi di caduta dall’alto ed all’assenza di dispositivi di protezione individuale e collettiva. Sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di circa 51mila euro.

In particolare, sono stati deferiti in stato di libertà i titolari ed i rappresentanti delle imprese coinvolte, tra cui:

• L’amministratore unico di un’impresa per aver utilizzato dispositivi di protezione individuale non idonei e per aver violato le norme sulla sicurezza del cantiere;

• Il titolare di un’altra impresa, per mancato rispetto delle misure di sicurezza e lavoro nero superiore al 10%;

• Il responsabile della struttura presso la quale si stavano svolgendo i lavori, per mancata verifica dell’idoneità delle imprese affidatarie;

• Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del cantiere, e l’Amministratore unico di una società, per violazioni delle disposizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

A Lurago d'Erba

Parallelamente, durante un altro servizio congiunto svolto tra i N.A.S. di Milano e la Stazione Carabinieri di Lurago d’Erba, sono stati condotti controlli presso un’attività di ristorazione. È stata rilevata una violazione delle normative sulla sicurezza alimentare e due cittadini marocchini sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria, per violazione della normativa in materia di immigrazione.