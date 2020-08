Controlli nei locali: chiusa una sala giochi a Fino e un bar a Mariano

La Polizia di Stato sanziona due attività commerciali per violazione della normativa anti-Covid.

Controlli nei locali per la normativa anti-Covid

Nella giornata di ieri, giovedì 6 agosto 2020, nell’ambito dei servizi di controllo finalizzati al contenimento del contagio da Covid-19, gli agenti della Questura di Como hanno controllato diverse attività commerciali della Provincia.

In serata hanno riscontrato in una sala giochi V.L.T. di Fino Mornasco plurime violazioni alla normativa anti COVID 19, pertanto il titolare è stato sanzionato con 400 euro di multa, ridotta a 280 se pagata entro 5 giorni, e l’attività è stata sospesa per tre giorni al fine di impedire la reiterazione della violazione accertata.

Analoga sanzione con la sospensione dell’attività per un giorno è stata elevata in un bar di Mariano Comense dove sono state rilevate plurime violazioni alla vigente normativa volta alla repressione del contagio da COVID 19.

I servizi di controllo continueranno anche in occasione delle ferie estive, che richiedono mirate e specifiche attività nei luoghi maggiormente frequentati e a rischio maggiore di contagio, a tutela del benessere e della salute collettiva.