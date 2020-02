Controlli nel Comasco sedici provvedimenti di espulsione

Continuano i controlli straordinari del territorio predisposti dalla Prefettura di Como in collaborazione con tutte le Forze dell’ordine. In particolare il focus è stato fatto nel territorio di Erba e nei Comuni limitrofi.

Ancora controlli nel Comasco: i dati

Nella settimana dall’8 al 14 febbraio sono stati effettuati ben 47 posti di controllo. In totale 288 veicoli controllati, 15 le contravvenzioni effettuate, 683 le persone identificate e controllate, un veicolo sottoposto a fermo amministrativo, due patenti e una carta di circolazione ritirata. Sono stati presi anche 16 provvedimenti di espulsione dal territorio. Tre persone denunciate in stato di libertà per reati di droga altre tre sono state segnalate. Sottoposte a sequestro considerevoli quantità di sostanza stupefacente.