Controlli nel Comasco: una denuncia per spaccio e monitoraggio della prostituzione

A partire dalla serata di ieri e fino alle prime ore dell’alba di questa mattina, nell’ambito di un servizio coordinato, la Compagnia Carabinieri di Cantù, supportata dalla Compagnia di Como, dalla SIO del 3° Reggimento Lombardia e dal Nucleo Cinofili di Casatenovo, ha espresso un consistente dispositivo volto ad un delicato servizio di prevenzione e repressione che ha visto il dispiegamento di un elevato numero di risorse sui territori di Cantù, Lurate Caccivio, Lurago Marinone, Lomazzo, Cadorago, Bregnano, Cermenate, Carimate, Novedrate, Mariano Comense, Arosio. Il particolare servizio è stato finalizzato a contrastare fenomeni che maggiormente creano allarme sociale nella popolazione: lo sfruttamento della prostituzione su strada, il contrasto ai reati predatori in genere e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Contestualmente sono stati svolti capillari servizi di controllo alla circolazione stradale.

Controlli nel Comasco: spaccio di sostanze stupefacenti

Nel concentrico di Appiano Gentile, via Gerla, i militari della Stazione CC di Appiano Gentile, nell’ambito del dedicato servizio di repressione delle fenomenologie criminali connesse con lo spaccio di sostanze stupefacenti in area urbana, hanno proceduto alla denuncia in stato di libertà un ragazzo non ancora maggiorenne, italiano, trovato in possesso sulla sua persona di 3,08 grammi di sostanza stupefacente tipo marijuana; nel corso della successiva perquisizione domiciliare è stata rivenuta medesima sostanza stupefacente per un totale di 124, 5 grammi. Nello stesso ambito, rinvenendo ulteriori quantitativi di modica quantità nella loro disponibilità (marjuana), sono stati segnalati ulteriori 8 giovani (età compresa tra i 15 ed i 18 anni), i quali si trovavano in gruppo con chiari atteggiamenti finalizzati a consumare sostanza stupefacente. Ad analoga denuncia ha proceduto la Stazione di Lomazzo, la quale ha denunciato T.B., classe 1970, comasca, sorpresa nel cedere un quantitativo di 0,20 grammi di eroina ad altro coetaneo assuntore.

Il monitoraggio della prostituzione su strada e il controllo della circolazione stradale

Il fenomeno è sempre costantemente monitorato, come testimoniato dai servizi svolti sul territorio, ultimo dei quali quello approntato ed eseguito nel corso delle giornate di ieri ed oggi. I militari operanti, per tutta la serata e fino a tarda notte, hanno setacciato il tratto della SP32 Novedratese che va da Arosio a Lurago Marinone, controllando circa 30 prostitute, ottenendo importanti risultati in termini operativi e presidiando, in un’ottica di prevenzione, tutto il territorio interessato dalla precipua fenomenologia. Modalità operative improntate all’assoluta visibilità, così da poter contemperare sia finalità di natura preventiva sia repressiva. In tale ambito, la Tenenza di Mariano Comense ha proceduto a denunciare per ingresso e soggiorno illegale sul territorio dello Stato V.M., cittadina albanese classe 1995, domiciliata a Verviano (MI). Nel corso del servizio sono stati effettuati innumerevoli posti di controllo, identificando 93 persone. E’ stata inoltre controllato un albergo, nell’ambito delle attività di verifica degli adempimenti in capo alle strutture recettizie, non riscontrando nulla di anomalo.