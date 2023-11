Controlli nelle attività commerciali: due denunciati, due lavoratori non in regola e sanzioni per 55mila euro

Nella serata di ieri, giovedì 9 novembre 2023, sono state controllate diverse attività commerciali a Cantù da parte della Compagnia dei Carabinieri della città in collaborazione con il N.A.S. di Milano il N.I.L. di Como, il NOR della Compagnia di Cantù, la Stazione Carabinieri di Cantù e la Polizia Locale canturina.

Il frutto dei controlli

I controlli sono stati coordinati dal Comandante del NOR, Cap. Roberto Natale, e hanno portato a risultati di rilevo, controllando quattro esercizi pubblici, due persone sono state denunciate in stato di libertà, sette lavoratori controllati di cui due risultati non in regola, un’attività commerciale è stata sospesa per gravi violazioni in materia di sicurezza sul posto di lavoro e un’altra è stata sospesa poiché impiegava personale non in regola, emettendo sanzioni per quasi 55mila euro.