Controlli nelle sale bowling, sequestrati diversi apparecchi

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Prosegue l’attività di controllo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a tutela della legalità nel settore del gioco pubblico. Nel corso di un’operazione condotta dal personale degli Uffici Locali ADM della Direzione Territoriale Lombardia, sono stati sequestrati apparecchi da intrattenimento privi dei necessari titoli autorizzatori, installati presso quattro sale bowling nelle città di Milano e Varese e nei Comuni di Cantù e Cerro Maggiore.

I controlli

Nel corso dei controlli è stata accertata, per numerosi apparecchi da intrattenimento, la mancata apposizione dei titoli autorizzatori, nonché l’assenza del dispositivo che ne consente la controllabilità a distanza (R-FID).

Sono state, inoltre, riscontrate irregolarità relative al valore dei premi distribuiti ai giocatori, che, secondo la normativa vigente, non può essere superiore a 20 euro.

L’operazione conferma il costante impegno dell’Agenzia nel presidio della legalità nel settore del gioco pubblico, attraverso iniziative di controllo finalizzate a contrastare l’offerta irregolare, a tutelare i giocatori e a garantire condizioni di correttezza e trasparenza per gli operatori che agiscono nel rispetto delle regole.