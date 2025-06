Controlli nelle zone della movida notturna, due denunciati

Due denunciati dalla Polizia di Stato: un tunisino di 48 anni irregolare sul territorio e un cittadini residente a Villa Guardia con precedenti.

Due denunciati a Como

La Polizia di Stato di Como, nella notte appena trascorsa, ha intensificato i servizi di controllo del territorio, così come impartito dal questore Marco Calì.

Verso le 2 di questa notte, giovedì 12 giugno, le volanti hanno identificato in piazza Volta, un tunisino di 48 anni, irregolare sul territorio, senza fissa dimora e con precedenti penali per reati contro la persona, che poco prima aveva avuto una lite con un connazionale poi allontanatosi, riportando lievi escoriazioni in viso.

Il tunisino, in evidente stato di ubriachezza, oltre a raccontare della lite avuta pochi istanti prima, manifestava nei confronti dei clienti ancora presenti comportamenti molesti mettendo in difficoltà il personale di un locale pubblico pertanto, fatto accomodare nell’auto di servizio è stato accompagnato in Questura.

Una volta in Questura è stato denunciato per avere fornito false generalità essendo senza documenti, per ubriachezza molesta, per la sua posizione irregolare sul territorio ed infine gli è stato notificato un ordine di allontanamento in base al Regolamento di Polizia urbana. La sua posizione è vagliata attentamente dall’Ufficio Immigrazione che stilerà un’adeguata relazione tecnica finalizzata ad un più incisivo e definitivo provvedimento amministrativo.

Aveva un foglio di via a suo carico ancora valido

Attorno le 3, invece, una volante, mentre transitava in via Milano, ha intercettato e identificato un cittadino italiano di origini albanesi, residente a Villa Guardia, con precedenti di polizia, che aveva a suo carico un foglio di via da Como ancora in atto di validità. Portato in Questura, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per la violazione.

Prosegue senza sosta, l’impegno della Questura di Como finalizzato a garantire legalità e sicurezza, sia in centro città che nelle zone più periferiche, laddove le richieste e le necessità dei cittadini sono più marcate.