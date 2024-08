Controlli rafforzati: 42enne denunciato dai Carabinieri

La Compagnia Carabinieri di Cantù, sta proseguendo la “campagna estiva di controlli rafforzati del territorio” con un impiego medio giornaliero di 100 militari con 30 pattuglie, che effettuano 120 posti di controllo nelle aree più sensibili.

Controlli in città: denunciato un pregiudicato

Militari della Stazione Carabinieri di Cermenate, nella mattinata del 6 agosto alle 07.40 circa, intervenivano in Via Europa, a Cantù, poco distanti dal Comando Compagnia, poiché personale del 118 riferiva che una persona in evidente stato di ebbrezza si stava dirigendo verso il centro città. La pattuglia avvicinava la persona, che veniva poi identificata in un 42enne, noto pregiudicato della zona, già destinatario di un Foglio di Via Obbligatorio emesso dal Questore di Como, che fin dai subito si dimostrava ostile ed in seguito alle richieste dei militari iniziava ad oltraggiarli, minacciarli e ad opporre resistenza nel fornire le proprie generalità, inizialmente fornite false. La Centrale Operativa inviava a supporto del personale operante, un’altra pattuglia della stessa Stazione Carabinieri ed una della Polizia Locale di Cantù.

Violato l’ordine del Questore

In seguito, i militari riuscivano a condurre il pregiudicato presso la Stazione Carabinieri di Cermenate, ed al termine degli accertamenti veniva denunciato in stato di libertà per aver

violato l’ordine del Questore di Como, che gli impediva il rientro a Cantù per un anno e per minaccia, resistenza ed oltraggio ad un pubblico ufficiale.