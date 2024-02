Servizio straordinario di controllo del territorio per il contrasto ai furti in abitazione: controlli serrati della Polizia di Stato per arginare il fenomeno che nelle ultime settimane sta toccando i Comuni di cintura.

Controlli straordinari contro i furti a Fino, Casnate, Cassina e Luisago

Nella serata di ieri, lunedì 5 febbraio 2024, tra i Comuni di Fino Mornasco, Cassina Rizzardi, Casnate con Bernate e Luisago, è stato effettuato un servizio straordinario da parte della Polizia di Stato finalizzato al contrasto dei reati predatori, specialmente dei furti in abitazione.

L’attività, coordinata da un ispettore della Questura di Como, è stata supportata dall’ausilio di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato di Milano. Nel corso del servizio sono state controllate 34 autovetture e 50 soggetti, di cui 5 pregiudicati.

Le pattuglie della Polizia di Stato hanno perlustrato i centri urbani dei paesi al centro del mirino nelle ultime settimane ponendo una particolare attenzione agli agglomerati di abitazioni posti nelle zone più isolate, dove la criminalità punta maggiormente la sua attenzione. I servizi continueranno anche nelle prossime settimane.