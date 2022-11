Controlli straordinari nella notte di Halloween per la Polizia locale di Cantù che lunedì 31 ottobre 2022 ha attuato un presidio su larga scala in città sino alle 4 del mattino seguente. Un servizio con particolare riguardo alla prevenzione ed al contrasto della guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti.

Controlli straordinari nella notte di Halloween: la Locale di Cantù ritira quattro patenti

In tale occasione, il Comando di Cantù ha schierato 4 agenti coordinati da un ufficiale, impiegati con un’autoradio e con l’ufficio mobile, dotati di etilometro e telelaser, che hanno effettuato pattugliamenti e posti di controllo, sia nel centro cittadino che nelle zone periferiche.

Tenuto conto della particolarità della nottata, tra gli obiettivi primari del servizio vi è stato il contrasto della guida in stato di ebbrezza: su un totale di 42 veicoli approfonditamente controllati, 28 conducenti sono stati sottoposti ad accertamenti strumentali e 3 sono risultati positivi all’etilometro.

In piazza Parini, un 19enne lentatese, neopatentato, è risultato positivo con tasso alcolemico pari a 0,57 g/l, quando per i neopatentati la soglia limite è pari a 0. Per lui è scattata una sanzione di 724 euro e il ritiro della patente con sospensione fino a 8 mesi, oltre alla decurtazione di 20 punti. Sempre in piazza, per un 24enne di Cucciago è scattata invece una sanzione di 543 euro in quanto risultato positivo all'alcoltest con un tasso di 0,71 g/l. Anche al giovane è stata ritirata la patente per la sospensione fino a 6 mesi, con la decurtazione di 10 punti. In via Grandi, una 22enne di Cantù, colta alla guida con un tasso alcolemico di 1,31 g/l è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per guida in stato d’ebbrezza. La patente è stata ritirata per la sospensione fino ad un anno, con la decurtazione di 10 punti. Inoltre la giovane rischia anche un’ammenda fino a 4.800 euro e l'arresto fino a sei mesi.

Tra le ulteriori violazioni accertate, spicca il controllo con telelaser di un veicolo transitante in via Milano, in direzione del centro cittadino, alla velocità di 114 km/h. Per il conducente, un uomo di 57 anni residente a Verano Brianza, è scattata una sanzione di 724 euro e il ritiro della patente per la sospensione fino a 3 mesi, oltre alla decurtazione di 6 punti.

Il commento dell'assessore alla Legalità e Sicurezza Maurizio Cattaneo