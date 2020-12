Controlli sul territorio: 85 persone e un’attività commerciale sanzionate per la normativa anti Covid

Controlli sul territorio: 85 persone e un’attività commerciale sanzioni per la normativa anti Covid.

Controlli sul territorio per la normativa anti Covid

Non si ferma il lavoro delle forze dell’ordine, di concerto con la Prefettura di Como, per l’accertamento del rispetto della normativa anti contagio legata agli ultimi Dpcm. Nel periodo compreso tra il 28 novembre e il 6 dicembre, l’attività condotta ha complessivamente coinvolto 826 operatori delle Forze di Polizia ripartiti in 378 unità operative.

In questo periodo sono stati 1055 i veicoli controllati, 3017 le persone controllate e identificate, 85 le persone sanzionate per violazione della normativa Covid a cui se ne aggiunge una che ha violato le prescrizioni sanitarie. Inoltre sono state 320 le attività commerciali controllate nell’ambito della normativa Covid di cui una sola sanzionata per non averla rispettata.