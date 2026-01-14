Controlli sul territorio, denunciato un minore: aveva un’arma da taglio

Controlli sul territorio, denunciato un minore: aveva con sé un’arma da taglio. L’intervento è di ieri sera, 13 gennaio, e rientra nei controlli straordinari del territorio nei Comuni di Canzo e Asso.

Denunciati tre giovani

Gli interventi degli scorsi 12 e 13 gennaio sono dei Carabinieri della Stazione di Asso, con il supporto dei Carabinieri della S.I.O. – 3° Reggimento Lombardia e hanno l’obiettivo di prevenire i reati predatori e contrastare lo spaccio di droga. I controlli hanno riguardato il centro storico e le aree considerate sensibili, con particolare attenzione ai luoghi di maggiore aggregazione. Durante l’attività sono state identificate 32 persone e controllate 19 autovetture. Un minore è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per porto abusivo di arma da taglio e altri due minorenni sono stati trovati in possesso di circa 6 grammi di hashish e sono stati segnalati per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

Prosegue dunque la collaborazione tra le Stazioni Carabinieri della Compagnia di Cantù e i reparti specializzati della S.I.O., un lavoro congiunto che contribuisce in modo concreto a rafforzare la sicurezza e la tutela dei cittadini sul territorio.