Controlli sul territorio: identificate più di 2800 persone e sanzionate 114.

Nel periodo compreso tra il 27 marzo e il 2 aprile, sono proseguiti i controlli sul territorio provinciale da parte delle forze dell’ordine relativamente al rispetto della normativa anti-Covid. L’attività condotta ha complessivamente coinvolto 436 operatori delle Forze di Polizia ripartiti in 205 unità operative.

In quei giorni sono stati controllati 401 veicoli e indentificate 2884 persone; sono state sanzionate per violazione della normativa 114 persone e altre 2 sono state denunciate per altri reati. Inoltre sono stati controllati 370 negozi e ne sono stati sanzionati 5 per violazione della normativa anti-Covid, di cui due chiusi provvisoriamente.