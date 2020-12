Controlli sul territorio: nell’ultima settimana oltre 2mila persone identificate e 80 sanzionate.

Controlli sul territorio per la normativa anti-Covid

Non si ferma il lavoro delle forze dell’ordine, di concerto con la Prefettura di Como, per l’accertamento del rispetto della normativa anti contagio legata agli ultimi Dpcm. Nel periodo compreso tra il 5 e l’11 dicembre, l’attività condotta ha complessivamente coinvolto 448 operatori delle Forze di Polizia ripartiti in 221 unità operative automontate.

In quest’arco di tempo le forze di polizia sul territorio provinciale hanno controllato 266 veicoli e identificato 2067 persone. Di queste ne sono state sanzionate 80 per il mancato rispetto della normativa anti-Covid e 2 sono state denunciate per aver infranto gli obblighi sanitari. Inoltre sono stati controllate 335 attività commerciali e una è stata sanzionata per la violazione della normativa.