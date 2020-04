Controlli sul territorio: più di 400 sanzioni e 2 denunce

Continuano incessanti i controlli sul territorio per verificare il rispetto delle misure di contenimento rafforzato volte a ridurre il contagio da Covid-19.

Controlli sul territorio: sanzionati anche due negozi

In relazione alle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica in atto, previste dal Dpcm dell’8 marzo, volte a prevedere, tra l’altro, il divieto di spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dalle aree “a contenimento rafforzato”, nonché all’interno delle stesse, è stato predisposto, anche in provincia di Como un calibrato sistema di controlli atti a prevenire comportamenti che possono rivelarsi non in linea con le prescrizioni e le altre cautele contemplate dal provvedimento.

Nel periodo 28 marzo – 3 aprile, il dispositivo messo a punto – che si avvale della collaborazione di tutte le Forze di Polizia, ivi comprese le Polizie Locali, chiamate a concorrere nella verifica dell’osservanza delle prescrizioni sulla base di specifici piani di controllo, condivisi con la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza – ha consentito di conseguire i seguenti risultati:

Persone controllate: – n. 15620

Persone sanzionate: – n. 404

Persone denunciate: – n. 9

Esercizi commerciali controllati: – n. 2593

Esercizi commerciali sanzionati: – n. 2

