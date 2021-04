Continuano senza sosta i controlli sul territorio da parte delle forze dell’ordine per verificare il rispetto della normativa contro il Covid-19.

Controlli sul territorio: sanzionate 114 persone e 3 attività commerciali

Non si sono fermati neppure durante i giorni di Pasqua i controlli sulla normativa Covid. Nel periodo compreso tra il 3 e il 9 aprile, l’attività condotta ha complessivamente coinvolto 536 operatori delle Forze di Polizia ripartiti in 241 unità operative automontate. Sono stati controllati 536 veicoli e identificate 3432 persone. Ne sono state sanzionate 114 e denunciate per violazione della quarantena 3. Inoltre sono state ispezionate 330 attività commerciali e sanzionate 3 per il mancato rispetto della normativa.