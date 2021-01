Controlli sul territorio: sanzionate 47 persone e 2 negozi per violazione della normativa Covid

Controlli sul territorio: sanzionate 47 e 2 negozi per violazione della normativa Covid.

Nel periodo compreso tra il 2 e l’8 gennaio, l’attività condotta ha complessivamente coinvolto 420 operatori delle Forze di Polizia ripartiti in 200 unità operative automontate. Sono stati controllati 450 veicoli e 2009 persone. Sono state sanzionate per violazione della normativa Covid 47 persone, oltre a una che ha violato gli obblighi sanitari e che quindi è stata denunciata. Sono stati ispezionati anche 239 negozi, 2 sanzionati di cui uno chiuso per violazione delle regole per il contenimento del Coronavirus.