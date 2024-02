Controlli sulla A9: la Polizia ferma una vettura a 200 all'ora, patente ritirata

Nella giornata di mercoledì 31 gennaio 2024, la Sezione Polizia Stradale ha incrementato i controlli serali sulle arterie autostradali nell’ambito dei servizi d’istituto, effettuando controlli lungo l’autostrada A/9 utilizzando più pattuglie.

Le violazioni

Nel corso dell’attività sono stati controllate 62 persone con 46 veicoli contestando 22 violazioni al cds e accertando 31 eccessi di velocità con apparecchiatura TRUCAM, di cui 6 oltre i 180 km/h. Uno di quest'ultimi viaggiava a 202 km/h, fermato e identificato, gli è stata ritirata la patente di guida.

Nell’arco della serata e nottata sono state contestate anche 2 infrazioni per guida in stato di ebbrezza con contestuale ritiro delle patenti di guida per la sospensione, e sequestro di due 2 veicoli sprovvisti di copertura assicurativa.