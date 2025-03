Controlli, tre uomini deferiti per guida in stato di ebbrezza

Sono stati battuti i Comuni di Olgiate Comasco e Faloppio, dove i controlli hanno riguardato 54 veicoli e altrettante persone.

Controlli straordinari dei Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Como stanno continuando a eseguire una serie di servizi coordinati di controllo del territorio, anche con il supporto del Nucleo Cinofili di Casatenovo. Nel pomeriggio di ieri, lunedì 10 marzo, i militari hanno battuto il territorio di Olgiate Comasco e Faloppio, dove hanno controllato 54 veicoli e 54 persone, mentre nella notte di sabato 8 marzo hanno effettuato un controllo straordinario alla circolazione stradale nella città di Como, dove hanno denunciato, deferito a piede libero, tre uomini residenti in provincia, per guida in stato di ebbrezza alcolica. Due di loro erano stati colti a guidare con tasso alcolemico superiore al limite consentito, mentre uno aveva rifiutato l’accertamento mediante etilometro. Servizi di questo tipo saranno eseguiti dai militari anche nei prossimi giorni.