Controllo anti-furti ad Appiano: denunciato 32enne brasiliano senza titolo di soggiorno

Un totale di 4 pattuglie e 9 militari coinvolti nel servizio; 17 veicoli controllati e 36 persone identificate.

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Massima attenzione alla tutela delle abitazioni private e al contrasto dei reati contro il patrimonio. È questa la priorità che ha guidato l’ultimo servizio straordinario di controllo del territorio disposto dalla Compagnia Carabinieri di Cantù nel comune di Appiano Gentile, con l’impiego dei militari della S.I.O. del 3^ Reggimento Carabinieri Lombardia, finalizzato in maniera specifica a prevenire il fenomeno dei furti in abitazione e a garantire una cornice di sicurezza tangibile nei quartieri residenziali.

Il dispositivo, che ha visto l’impiego dinamico di 4 pattuglie e 9 militari dell’Arma dislocati nei punti nevralgici del paese per monitorare i transiti sospetti, ha consentito una risposta operativa fulminea in occasione di un’emergenza segnalata dai cittadini. Grazie alla stretta vicinanza delle pattuglie all’area urbana, i Carabinieri sono potuti intervenire tempestivamente a Guanzate (CO) a seguito di diverse chiamate giunte al NUE 112, che segnalavano un’accesa lite in corso e reiterate richieste di aiuto provenienti dall’interno di un’abitazione.

Guanzate, 32enne brasiliano privo di titolo di soggiorno

Una volta fatto accesso nello stabile per verificare l’incolumità dei presenti, i Carabinieri hanno proceduto all’identificazione dei soggetti coinvolti. Tra questi è stato rintracciato un 32enne, cittadino brasiliano, che dagli immediati riscontri è risultato sprovvisto di titolo idoneo a soggiornare regolarmente sul territorio nazionale.

Al termine degli accertamenti di rito, il 32enne è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per inosservanza della normativa sull’immigrazione, per poi essere contestualmente accompagnato presso gli uffici della Questura di Como per l’attivazione formale delle procedure di espulsione dal territorio italiano.

17 veicoli controllati e 36 persone identificate

Nel corso della medesima attività di vigilanza e pattugliamento preventivo – calibrata per scoraggiare l’azione di malintenzionati ed eventuali incursioni predatorie nelle fasce orarie più sensibili – i militari hanno controllato 17 veicoli ed identificato 36 soggetti, contestando inoltre una violazione all’art. 145 del Codice della Strada per mancata precedenza.

Il servizio si inserisce nel più ampio dispositivo di prevenzione predisposto dall’Arma dei Carabinieri per contrastare i furti nelle abitazioni e garantire una presenza costante e capillare sul territorio.

I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza dei cittadini e prevenire la commissione di reati contro il patrimonio.