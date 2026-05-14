I militari durante l'operazione hanno controllato 28 veicoli e identificato 38 persone

Il 12 maggio 2026, i Carabinieri della Compagnia di Como hanno svolto un articolato servizio preventivo di controllo del territorio nelle aree dell’Erbese e di Asso.

Controllo del territorio, Carabinieri in azione nell’Erbese

L’operazione, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati e al rafforzamento della sicurezza sul territorio, si è sviluppata attraverso mirati e sistematici posti di controllo lungo le principali arterie stradali e nei centri abitati delle aree interessate.

Nel corso del servizio sono stati impiegati militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Como, unitamente ai Carabinieri delle Stazioni di Erba e Asso.

I controlli effettuati

Complessivamente sono stati controllati 28 veicoli, identificate 38 persone – tra conducenti e passeggeri – e controllati due esercizi commerciali.

L’attività rientra in un più ampio dispositivo di prevenzione predisposto dall’Arma dei Carabinieri e proseguirà anche nelle prossime settimane, a conferma del costante impegno nel garantire sicurezza, presenza e controllo del territorio a tutela della collettività.

L’Arma dei Carabinieri continuerà a operare con regolarità e determinazione, assicurando una costante azione di prevenzione e contrasto a ogni forma di illegalità.