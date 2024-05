Controllo del territorio: custodia cautelare per un 16enne

Le operazioni di controllo dei Carabinieri hanno portato a un’ordinanza di restrizione per un 16enne. Arrestato anche un 40enne per evasione.

Custodia cautelare per un 16enne

I militari del NOR-Aliquota Operativa, nell’ambito del piano di ricerca e cattura di soggetti destinatari di misure di restrizione, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 16enne di origini straniere, che si sarebbe reso responsabile di una rapina ad una sala scommesse, nel dicembre dello scorso anno, in concorso con altre sei persone.

Arrestato anche un 40enne per evasione

I militari della Stazione Carabinieri di Cantù, nel corso di un controllo del territorio hanno arrestato per evasione un 40enne tossicodipendente e pluri pregiudicato. Il 40enne veniva controllato all’interno di un locale pubblico, in atteggiamento molesto nei confronti degli altri clienti, violando la detenzione domiciliare presso la sua abitazione, restrizione a cui era sottoposto dal dicembre scorso. I militari canturini al termine del processo lo hanno accompagnato in carcere a Como.