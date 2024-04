Controllo del Territorio, due interventi nel canturino

Eseguite un’ordinanza emessa dall’Autorià Giudiziaria di Milano dai Carabinieri della Stazione di Cantù e un’ordinanza di restrizione emessa dall’Autorità Giudiziaria di Torino dai militari di Cermenate. Due interventi risultato del Controllo del Territorio.

Controllo del Territorio, 58enne pregiudicato in carcere

I militari della Stazione Carabinieri di Cantù, nell’ambito del piano di ricerca e cattura dei soggetti destinatari di misure di restrizione, hanno eseguito un’ordinanza emessa dall’Autorità Giudiziaria milanese, accompagnando in carcere un pregiudicato 58enne. Questi dovrà scontare una pena di quasi nove anni, oltre a dover pagare una sanzione di 34.000 euro, per reati in materia di stupefacenti, commessi tra il 2012 ed il 2013 a Cantù, Cucciago e Fino Mornasco.

Pregiudicato 50enne in regime di detenzione domiciliare

I militari della Stazione Carabinieri di Cermenate, nell’ambito del piano di ricerca e cattura di soggetti destinatari di misure di restrizione, hanno eseguito un’ordinanza di restrizione emessa dall’Autorità Giudiziaria di Torino nei confronti di un pregiudicato 50enne. Il 50enne, dovrà scontare in regime di detenzione domiciliare, una pena di 7 mesi, poiché accusato dei reati di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro e violazione di sigilli, azioni criminose commesse in Provincia di Torino nel 2011.

Lavoro preventivo

Il proficuo lavoro preventivo, repressivo ed investigativo ha portato negli ultimi giorni ad

effettuare 460 posti di controllo, identificando 580 persone e 390 veicoli, nei luoghi più

“sensibili", inoltre sono state eseguite tre ordinanze restrittive emesse dall’Autorità

Giudiziaria, smantellati numerosi “bivacchi della droga”, in collaborazione con i Carabinieri

Cacciatori, ed impiegate le Compagnie di Intervento Operativo nel controllo del territorio.