Controllo del territorio, trovato più di un chilo di Hashish

Le operazioni dei militari della Stazione Carabinieri di Cantù, nell’ambito del Controllo del territorio, hanno smantellato un bivacco della droga nell’area boschiva adiacente alla “Cappelletta del Lazzaretto”.

I risultati del Controllo del territorio

La Compagnia Carabinieri di Cantu’, prosegue quotidianamente il contrasto allo spaccio di

sostanze stupefacenti, con continui controlli sulle principali vie di comunicazione e nelle

zone boschive, impiegando giornalmente i militari delle varie Stazioni Carabinieri, affiancati

dagli Squadroni Carabinieri Cacciatori, in molti interventi, preventivi e repressivi, che nel

solo fine settimana hanno portato al sequestro di 1,8 chilogrammi circa di hashish, causando un danno agli spacciatori che supera i 10.000 euro al dettaglio. I controlli, come detto, hanno portato i militari della Stazione Carabinieri di Cantu’ ha

svolgere una serie di capillari controlli nell’ambito del territorio del comune canturino,

precisamente in Frazione Cascina Amata - Via Lazzaretto, rinvenendo nella zona boschiva

adiacente alla "Cappella del Lazzaretto"; due sacchetti in plastica, contenenti quasi 1.3 chilogrammi di hashish suddivisi in 11 panetti ed un bilancino di precisione, oltre a del materiale usato per il taglio ed il confezionamento dello stupefacente.

Nel luogo del ritrovamento dello stupefacente, i militari procedevano a geolocalizzare e

smantellare il “bivacco della droga”, con evidenti segni di una veloce fuga da parte degli

spacciatori, sicuramente avvisati dell’arrivo dei numerosi carabinieri impiegati quel giorno

nel controllo di quella zona boscosa.