Controllo del territorio, vasta operazione dei Carabinieri tra Cantù, Mozzate e Turate

Contrasto di reati predatori, spaccio e controllo della sicurezza stradale: sequestrati hashish e marijuana, individuato un pirata delle strada e elevate 12 sanzioni

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Vasta operazione tra le strade dei Comuni di Cantù, Mozzate e Turate, che nella serata di venerdì 23 ottobre, ha visto impegnati i Carabinieri della Compagnia di Cantù in collaborazione con la Polizia Locale di Cantù, per il pattugliamento e il presidio del territorio.

L’intervento, che aveva l’obiettivo di prevenire reati predatori, contrastare lo spaccio e l’uso di sostanze stupefacenti e il controllo della sicurezza sulle principali arterie stradali, ha consentito di identificare complessivamente 186 persone, controllare 54 autovetture ed elevare 12 sanzioni al Codice della Strada, senza registrare alcuna turbativa all’ordine e alla sicurezza pubblica.

Dispositivo Mozzate – Turate: individuata pirata della strada e sequestri di stupefacenti

Particolarmente incisivo il servizio svolto nella fascia oraria compresa tra le 20 e le 2 nell’area di Mozzate e Turate, dove sono stati schierati in totale 17 militari a bordo di 6 mezzi di servizio. Nel corso dell’intervento sono state identificate 125 persone e verificati 29 veicoli, con 9 violazioni al Codice della Strada contestate. L’attenzione si è concentrata anche sui luoghi di aggregazione: sono stati ispezionati un parco pubblico e tre esercizi commerciali.

Sul fronte dell’attività di polizia giudiziaria, i Carabinieri hanno chiuso rapidamente il cerchio attorno all’investimento di una ciclista verificatosi il 22 ottobre a Mozzate. Le indagini hanno permesso di identificare e denunciare in stato di libertà una donna del posto, ritenuta responsabile dei reati di fuga e omissione di soccorso a seguito di incidente stradale; nei suoi confronti è scattato anche l’immediato ritiro della patente di guida.

Sequestri di droga e segnalazioni alla Prefettura

Determinante, inoltre, l’attività di contrasto alla diffusione di droghe. I controlli hanno portato alla segnalazione all’Autorità Prefettizia di due giovani (ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90) e al recupero di sostanza stupefacente: oltre 5 grammi di hashish, gettati frettolosamente dietro il bancone di un bar nel tentativo di eludere il controllo, e più di 16 grammi di marijuana rinvenuti a bordo di un’auto in sosta.

Dispositivo Cantù: sinergia interforze a tutela della città

Parallelamente, tra le 18 e le 24, la città di Cantù è stata teatro di un servizio coordinato congiunto tra i Carabinieri e il personale della Polizia Locale (dispiegati 4 militari dell’Arma e 4 agenti della PL).

Il pattugliamento dinamico e i posti di controllo dislocati nei punti strategici del centro e delle frazioni hanno portato all’identificazione di 61 persone, alla verifica di 25 automezzi e all’elevazione di 3 contravvenzioni al Codice della Strada, assicurando una presenza visibile e costante a tutela della sicurezza dei residenti e degli avventori.

Presenza capillare nell’hinterland comasco

I servizi straordinari messi in campo testimoniano la costante attenzione della Compagnia Carabinieri di Cantù nel presidiare capillarmente i comuni dell’hinterland comasco, garantendo una pronta risposta sia sul piano repressivo sia su quello della prevenzione e della vicinanza al cittadino.