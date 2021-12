per contrastare la criminalità

L'Amministrazione comunale con il sindaco Alessio Cantaluppi ha aderito a un protocollo di intesa con la Prefettura per la sicurezza e la prevenzione dei furti.

Controllo del vicinato: anche Lipomo aderisce, c'è l'incontro pubblico. E' in programma per domani, giovedì 9 dicembre 2021.

Controllo del vicinato: incontro pubblico

Controllo del vicinato: come annunciato dall'Amministrazione comunale anche Lipomo aderisce al progetto nazionale per contrastare l'imperversare della criminalità e dei furti. Il problema della criminalità e della presenza di ladri in paese è ben noto: nel 2020 il paese era stato letteralmente messo sotto assedio dai continui raid dei ladri. Anche quest'anno, con l'avvio della stagione fredda e l'accorciarsi della giornate, sono già state registrate le prime effrazioni e i primi tentativi di furto.

Per questo l'Amministrazione comunale con il sindaco Alessio Cantaluppi ha aderito a un protocollo di intesa con la Prefettura per la sicurezza e la prevenzione dei furti. "Il progetto di Controllo di Vicinato è una delle iniziative promosse, perché l’attivazione e la collaborazione della cittadinanza è fondamentale - spiegano dal Comune di Lipomo - Per questo motivo l’Amministrazione organizza una serie di incontri di presentazione del progetto con la collaborazione dell’associazione Controllo del vicinato, attiva a livello nazionale".