Controllo del vicinato, appello per aumentare le iscrizioni

Controllo del vicinato a Olgiate Comasco impegnato ad incrementare le iscrizioni.

Controllo del vicinato, invito a tenere gli occhi aperti

Aiutarsi reciprocamente, iscrivendosi al Controllo del vicinato e segnalando al 112 qualsiasi movimento sospetto è il mantra di Davide Riggi, coordinatore del Cdv di Olgiate Comasco. E dopo il furto avvenuto in un'abitazione in via dei Canali, mercoledì della scorsa settimana, Riggi sprona a implementare il numero degli associati e delle vie che fanno parte del Controllo del vicinato olgiatese.

Massima allerta anche nel periodo delle vacanze

"Mi raccomando, prestiamo attenzione - l’appello lanciato dal coordinatore - Serve fare attenzione a tutto: un allarme che suona, un cane che abbaia, persone mai viste che si aggirano nella via o nel quartiere. Non mostriamo indifferenza. Aiutiamoci tra vicini". Un auspicio affinché sempre più cittadini collaborino e diventino sentinelle pronte a segnalare per prevenire furti e truffe.

I numeri del Cdv

I numeri del Comitato Olgiate Sicura - Controllo del vicinato sono notevoli: 950 olgiatesi iscritti, 20 gruppi, 150 vie coinvolte. Ma, come puntualizza lo stesso coordinatore, più si è e meglio si può osservare e segnalare a chi di dovere qualsiasi movimento sospetto sul territorio comunale. Con una raccomandazione: contattare tempestivamente il 112 per segnalare qualsiasi movimento sospetto.