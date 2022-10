Controllo del vicinato sempre attivo per prevenire furti e truffe

Controllo del vicinato sempre attivo a Olgiate Comasco, per prevenire furti e truffe.

Controllo del vicinato, massimo coinvolgimento sul territorio

Venti gruppi, 880 persone iscritte e la necessità di allargare ulteriormente la rete di mutuo aiuto tra cittadini, nell'ottica della sicurezza. Contro furti e truffe, per darsi vicendevolmente una mano, i referenti del Controllo del vicinato si sono messi a disposizione anche durante la tradizionale festa all'oratorio di Somaino, organizzata dalla parrocchia sabato e domenica scorsi. E proprio la presenza dello stand del Cdv ha permesso di raccogliere nuove adesioni. Tutto questo malgrado le pessime condizioni atmosferiche di domenica 9 ottobre. "Eravamo titubanti ma ci abbiamo provato comunque - informa Davide Riggi, coordinatore del Controllo del vicinato - Ci siamo posizionati sotto il portico dell'oratorio. Abbiamo ricevuto quattro nuovi iscritti, con moduli firmati". Eravamo titubanti per la pioggia ma il senso di responsabilità nei confronti delle persone è più alto".

Feedback positivo dai cittadini

La voglia di collaborare a favore della prevenzione e della sicurezza di tutti, è passata anche attraverso lo scambio di opinioni. "Abbiamo chiesto a coloro che vivono il Controllo del vicinato se erano contenti - continua Riggi - Abbiamo domandato se tutto andava bene. Le risposte sono state solo positive".

L'appello a fare squadra

Lo stesso Riggi sollecita ulteriore partecipazione da parte dei residenti nelle varie zone di Olgiate Comasco. "Torno a ribadire l'importanza di iscriversi nei vari gruppi di WhatsApp (non limitandosi all'adesione tramite Facebook, Ndr). Ogni giorno verifico che tanti non ne fanno parte. Abbiamo 20 gruppi, siamo 880 persone. Per iscriversi al Controllo del vicinato scrivete al nostro indirizzo di posta elettronica: controllodelvicinato.olgiate@g mail.com. Non ci piace la partecipazione passiva".