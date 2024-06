Controllo in stazione: denunciate quattro persone

Ieri pomeriggio, martedì 18 giugno, servizio straordinario di controllo del territorio alla stazione ferroviaria di Cadorago.

Controllo straordinario quattro denunce

La Polizia di Stato, ha intensificato ulteriormente il controllo del territorio, soprattutto nelle zone periferiche e nell’ambito delle stazioni ferroviarie, rispondendo alle molteplici segnalazioni riguardanti il degrado e ai reati in genere. Infatti, nel pomeriggio di ieri, è stato approntato un servizio straordinario di controllo del territorio, con una particolare attenzione alla stazione ferroviaria di Cadorago (CO) e delle sue immediate pertinenze. Nel contesto dei controlli, la Polizia Ferroviaria di Como ha denunciato in stato di libertà 4 persone, un 43enne comasco per oltraggio, resistenza a Pubblico Ufficiale e detenzione di oggetti atti ad offendere, un 41enne di Como, un 38enne e un 34enne entrambi di Milano per aver violato il Foglio di Via Obbligatorio emesso a loro carico.

Una 50ina le persone controllate

I controlli sono stati effettuati dagli equipaggi della Questura di Como, collaborati da equipaggi dell’R.P.C.M. - Reparto Prevenzione Crimine Milano - e da personale della Polizia Ferroviaria di Como, durante il servizio sono state controllate in totale 51 persone, 8 delle quali con precedenti penali o di polizia, 22 sono i veicoli controllati. Nelle prossime settimane verranno effettuati ulteriori servizi straordinari di controllo del territorio, mirati a mantenere costante il senso di sicurezza tra la cittadinanza e contrastare i reati.