Controllo nei boschi: trovato un 39enne con due “spacciatori"

Mercoledì 12 giugno, controlli nei boschi di Fino Mornasco: trovato un pregiudicato di 39 anni con due “spacciatori" e un tossicodipendente.

Boschi sotto controllo: l’operazione dei Carabinieri

Nella giornata di ieri, su segnalazione dei cittadini finesi, i militari della locale Stazione Carabinieri in collaborazione con lo Squadrone Carabinieri Cacciatori Calabria, supportati dall’alto dall’elicottero del 2° N.E.C. (Nucleo Elicotteri Carabinieri) di Orio al Serio, hanno controllato una vasta area del territorio boscoso del Comune di Fino Mornasco, nei pressi di Via Marconi - Frazione Socco - Località “Mondello”, trovando un pregiudicato 39enne mentre insieme ad altri due “spacciatori”, stavano cedendo dello stupefacente ad un acquirente. In seguito alla perquisizione il pregiudicato veniva trovato in possesso di 0,8 grammi di cocaina e 0,4 grammi di eroina; al termine delle attività veniva denunciato in stato di libertà per concorso in spaccio di sostanze stupefacenti.

Segnalato un 50enne tossicodipendente

Nell’ambito del medesimo servizio, veniva anche controllato un pregiudicato 50enne, tossicodipendente, trovato in possesso di 1,6 grammi di eroina, segnalato all’Autorità Prefettizia come consumatore.