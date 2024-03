Convocata l'assemblea annuale dell'Auser

Auser in assemblea a Olgiate Comasco: convocata la riunione per la presentazione del bilancio consuntivo e discutere novità.

Auser, un'associazione preziosa

L'appuntamento è in programma per il pomeriggio di giovedì 4 aprile, con inizio alle 15.30 al centro congressi Medioevo di via Lucini, nella Sala mostre. Come dettaglia il presidente Vladimiro Pina, all'ordine del giorno la presentazione del bilancio consuntivo dell'esercizio dell'anno 2023. Inoltre, verrà fatta una sintesi delle attività effettuate nella stessa annata. Poi, spazio agli interventi e alla votazione per l'approvazione del bilancio. Auser ha chiuso l'ultima annata a quota 313 soci, in crescita rispetto ai 302 della precedente. La domanda di servizi di accompagnamento (trasporti verso strutture sanitarie e anche per la spesa alimentare) e di compagnia telefonica è superiore all’offerta: 24 volontari e cinque mezzi, più un Fiat Doblò in comodato dal Comune di Olgiate.

Non solo bilancio ma anche nuova sede

Tra gli argomenti da trattare, nel corso dell'assemblea annuale, anche un aggiornamento sulla consegna della nuova sede del sodalizio, che troverà spazio all'ingresso del parco comunale di via Roma, nell'ex casa del custode e già sede del Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese. I lavori di ristrutturazione sono ormai nella fase finale.

L'invito alla partecipazione

Il presidente Pina sottolinea la rilevanza dei temi da sviluppare e raccomanda la presenza. Inoltre, l'associazione è anche disponibile a organizzare il trasporto di chi fosse impossibilitato a raggiungere in autonomia il Medioevo.