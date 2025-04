Il paese piange Lucia Monguzzi: per oltre 20 anni gestì la cooperativa

All’età di 73 anni è mancata Lucia Monguzzi: insieme alla sua famiglia per oltre vent’anni gestì l’ex cooperativa di Castelmarte.

In tanti all'ultimo saluto

La donna, sposata, lascia tre figli: Davide, Federica e Francesca. Anche se Lucia negli ultimi anni viveva in provincia di Bergamo, a Castelmarte era molto conosciuta perché in passato aveva gestito il bar e la trattoria che negli scorsi anni facevano parte dell’ex cooperativa.

Quindi, visti i legami tra l’ex gestrice e il territorio, i funerali di Lucia sono stati celebrati martedì 22 aprile proprio a Castelmarte, in quanto nella zona sono presenti i suoi familiari e tanti conoscenti.

L'attività era proseguita coi figli

"Per diversi anni, Lucia insieme al marito ha gestito il bar e la trattoria che rientravano nell’ex cooperativa. Sempre durante quel periodo, la gestione della vendita dei generi alimentari era in mano ad altre persone. Invece ora, i gestori potrebbero svolgere le attività al bar, alla trattoria e anche vendere generi alimentari - spiega il sindaco castelmartese Elvio Colombo - Per un periodo di tempo anche i figli di Lucia hanno proseguito le attività che prima erano gestite dalla madre. Ci dispiace molto della scomparsa di Lucia, mancherà tanto".

Oltre all’Amministrazione comunale, anche tanti altri cittadini hanno pianto la perdita della donna. Dopo la gestione da parte di Lucia e della sua famiglia, l’ex cooperativa ha visto anche dei periodi di chiusura. Ma prossimamente, a gestire le attività sarà la Cooperativa Sociale Noi Genitori di Erba che attualmente sta collaborando col primo cittadino Colombo, il quale è anche il presidente dell’ex cooperativa, con l’intento di riaprire la realtà di Castelmarte.