Cooperativa sociale Centro Progetti Educativi ospite di Radio Ovest, emittente web di Olgiate Comasco.

Cooperativa sociale in diretta radio

Una trasmissione dedicata alla comunità “Il Sole” e agli ospiti dei minialloggi “Raggi di sole” (presente all’interno della stessa struttura), realtà di spessore (con sede a Solbiate con Cagno) della cooperativa sociale Centro Progetti Educativi. La propone Radio Ovest, mettendola in scaletta nella giornata di giovedì 4 febbraio, a partire dalle ore 18. In studio Mauro Righi, Antonio Bortolazzi e Arthur Zuccarino (dj Arthur New Style).

Una puntata dedicata alla disabilità

Il programma in calendario dopodomani avrà come ospiti, in collegamento in diretta, Antonella Mazzillo (tra le fondatrici della struttura gestita dalla cooperativa sociale), Valentina Venerio (responsabile dell’area disabilità e coordinatrice della struttura) e alcuni ospiti dei minialloggi “Raggi di sole”. Non è la prima occasione, per la radio olgiatese (www.radiovest.it), di mostrare apertura al mondo del sociale. E con la trasmissione di giovedì l’obiettivo è proprio quello di dedicare spazio alle attività che la cooperativa Centro Progetti Educativi mette in campo a favore di persone con disabilità. Recentemente la comunità e i gli ospiti dei minialloggi sono stati raccontati da un articolo del Giornale di Olgiate, che ha focalizzato l’attenzione sulla forza di volontà dimostrata durante i lunghi mesi del lockdown.