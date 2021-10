solidarieta'

Coordinamento Giovani Como dal cuore d'oro, consegnati 2.400 euro ad Abio Como.

Nei giorni scorsi l'associazione presieduta da Rachele Bonetti ha consegnato il ricavato della virtual run "Dilaghiamo" tenutasi il 26 e il 27 giugno. L'iniziativa era stata organizzata in collaborazione con Radio CiaoComo per tornare a una nuova normalità riconquistando gli spazi della città, sostenendola attraverso il coinvolgimento di molte attività commerciali e la partecipazione di associazioni di volontariato. E aveva ottenuto un grande successo, con la raccolta di 2.400 euro che nei giorni scorsi il Coordinamento ha provveduto a consegnare all'associazione Abio Como per il sostegno ai bambini ricoverati presso gli ospedali della provincia.