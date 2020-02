Coppia di anziani con 8mila dosi di cocaina: fermati sulla Statale 36

Coppia di anziani fermata sulla Statale 36 con 8mila dosi di cocaina in auto: in manette. 142 anni in due e un chilo e mezzo di cocaina praticamente purissima dal quale, una volta tagliato, si sarebbero potute ricavare tra le 8mila le 10mila dosi per un valore che si aggira circa al mezzo milione di euro.

Coppia di anziani con 8mila dosi di cocaina

Sono questi i numeri della maxi operazione dei militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Lecco che nello scorso fine settimana hanno arrestato marito e moglie sulla Statale del Lago di Como e dello Spluga.

I Baschi Verdi hanno fermato sulla SS36 tra Suello e Bosisio Parini, una insospettabile coppia di anziani di origini pugliesi. I due, residenti a Bollate, classe 1948 lui (con alcuni precedenti) e classe 1950 lei, di fronte ai militari hanno dimostrato un atteggiamento nervoso. La moglie, in particolare, sembrava agitata e per questo i finanzieri hanno deciso di andare a fondo della situazione.

Rifornivano di cocaina i pusher

Così hanno perquisito l’auto e, all’interno di un sacchetto che conteneva altro oggetti hanno trovato un involucro. Si trattava di un panetto da circa un chilo e mezzo di cocaina. Droga che probabilmente serviva a rifornire i tanti pusher che vendono droga nei boschetti a lato della Super.