Coppia dispersa nel Parco Pineta: lui viene colto da un malore e muore

AGGIORNAMENTO ORE 12.30. La ricerca da parte dei soccorritori si è purtroppo conclusa nel peggiore dei modi. Per l’uomo che si era sentito male, non c’è stato nulla da fare. Dopo il malore è scivolato in un vallone e nulla hanno potuto i soccorritori per rianimarlo. E’ invece in buone condizioni la moglie, 64 anni, che questa mattina aveva chiamato il 118. La donna comunque è stata accompagnata in ospedale per accertamenti. La coppia, residente ad Appiano Gentile, era uscita di buon mattino a cercar funghi e castagne. Poi il tragico epilogo.

Gli interventi dei soccorritori sono scattati alle 9.30 circa, dopo una telefonata in cui è stato chiesto aiuto per una persona colpita da una malore nel bosco. A quanto risulta, coinvolta una coppia: la telefonata, infatti, è stata fatta da una donna che si è rivolta ai soccorritori. Poi, però, il telefono non è più stato rintracciabile.

La mobilitazione dei soccorsi è scattata nella zona boschiva nei pressi di via Ordenada e via De Gasperi ed è tuttora in corso. Sono impegnati nelle ricerche Carabinieri, Vigili del fuoco e ambulanze, anche un elicottero.