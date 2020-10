Coprifuoco dietrofront sugli alcolici: si possono comprare nei supermercati dopo le 18

Era un provvedimento che aveva fatto discutere sin dall’inizio e che da oggi verrà cambiato. Supermercati ed enoteche potranno tornare a vendere alcolici dopo le 18.

La prima ordinanza sul coprifuoco aveva imposto il divieto di vendita di bevande alcoliche dopo le 18. Un provvedimento che aveva coinvolto anche la grande distribuzione, con i supermercati costretti a “blindare” le corsie di birra e vino scattata “l’ora X”. Ieri, mercoledì 21 ottobre, nel valzer di ordinanze, è scomparsa questa prescrizione.

Grande soddisfazione è stata espressa da Coldiretti, che aveva subito espresso molte perplessità sulla questione.

“Grazie al presidente Fontana e all’assessore all’agricoltura Rolfi per aver condiviso le nostre osservazioni – commenta Paolo Voltini, presidente di Coldiretti Lombardia – e per essersi impegnati a rivedere le misure in atto, compatibilmente con la situazione generale che stiamo attraversando, per salvaguardare l’attività e i posti di lavoro delle aziende vitivinicole colpite dagli effetti della crisi economica generata dal Covid”.