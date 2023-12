Corale parrocchiale applaudita nel Concerto di Natale

Applausi in chiesa parrocchiale a Olgiate Comasco per il Concerto di Natale.

Corale parrocchiale applaudita

L’atteso evento natalizio ha riempito la chiesa dei Santi Ippolito e Cassiano nella serata di sabato 16 dicembre. Canti tradizionali di Natale e brani ritmati, eseguiti dalla corale diretta da Roberto Colombo, accompagnata da organo, tastiera, chitarre e percussioni, per trasmettere la gioia dell’attesa del Natale. Applausi da parte del pubblico e due bis per concludere il concerto.

Il grazie del parroco

Al termine dell’evento, ha preso la parola il parroco, don Flavio Crosta, che ha sottolineato la dedizione del direttore, della corale e dei musicisti, ricordando anche l’impegno profuso nel periodo delle prove in vista del concerto. Applausi anche ai volontari che hanno reso possibile l’evento, dalla preparazione dell’impianto alla registrazione, dalla creazione della locandina alla distribuzione della stessa.

Ritrovo conviviale sul sagrato

Presenti anche il sindaco Simone Moretti e il suo vice Paola Vercellini. Concluso il concerto, tutti sul sagrato per condividere il vin brulè preparato per l’occasione. Un momento conviviale apprezzato e che ha visto in servizio alcuni giovani dell’oratorio.