Corinavirus Cantù autocertificazione vera ma patente falsa

Coronavirus Cantù autocertificazione vera ma patente falsa.

Coronavirus Cantù: il fermo della Polizia locale

Circolava con una autocertificazione regolare, ma con la patente falsa. E’ quanto hanno potuto constatare gli agenti della Polizia locale di Cantù, quando mercoledì, attorno alle 18, hanno fermato in piazza Piave un uomo polacco, classe 1973 e residente a Como, che circolava a bordo della sua automobile.

Il controllo

Quando gli agenti hanno osservato la patente del conducente, si sono immediatamente insospettiti. Da un controllo più accurato hanno potuto constatare che il documento era falsificato. Per questo motivo è stato denunciato per falso in atto pubblico compiuto da un privato e per l’uso del documento falsificato. Oltre alla sanzione amministrativa, è stato disposto il fermo del veicolo. Anche nelle prossime due settimane gli agenti del Comando di via Vittorio Veneto controlleranno il rispetto del decreto del Governo che limita la circolazione, con la finalità di arginare il diffondersi dell’epidemia di Coronavirus. I controlli saranno anche serali, tutti i giorni fino a mezzanotte.

