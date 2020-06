Il Cai ha restaurato la cappelletta dedicata a don Carlo Gerosa che si trova ai Corni di Canzo.

Corni di Canzo i volontari del Cai restaurano la cappelletta dedicata a don Carlo

La croce, che si trova sulla colletta dei Corni – lungo il sentiero numero 1 che da Terz’Alpe porta proprio ai Corni – era stata realizzata dal Club alpino in ricordo del sacerdote canzese morto tragicamente l’11 agosto del 1978 in Valle d’Aosta, travolto da un costone roccioso insieme a un altro religioso durante la celebrazione di una messa alle Rocce nere, sul massiccio del Rosa. Una tragedia immensa che aveva colpito fortemente la comunità e per questo motivo si era voluto lasciare un segno imperituro sulle nostre montagne, dove don Carlo era cresciuto.

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 6 giugno 2020 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui