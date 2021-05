Coronavirus 9 maggio: 39mila tamponi, 1.326 nuovi positivi in Lombardia

Coronavirus 9 maggio: 1.326 nuovi casi in Lombardia e 8.292 in Italia. Sono i numeri di oggi, domenica 9 maggio, sul fronte Covid-19. Dati in calo a livello regionale.

Como e la Lombardia

Il report della Regione a Como e provincia segnala oggi 77 nuovi positivi. Per quanto riguarda la Lombardia ci sono 1.326 nuovi positivi contro i 1.584 di sabato (venerdì 1.759, giovedì 2.431, mercoledì 1.557, martedì 1.354, lunedì 637 e domenica scorsa 1.287).

I dati di oggi in Lombardia

I nuovi casi positivi: 1.326; i tamponi processati: 39.298 (ieri 52.497) con un rapporto tamponi/positivi al 3,3% (ieri era al 3%); ricoverati in terapia intensiva: 492 (+2, con 24 ingressi giornalieri); i ricoverati non in terapia intensiva: 2.726 (-124); i decessi: 33 (ieri 43), dall’inizio della pandemia sono 33.182.

I nuovi casi per provincia

Bergamo: 157; Brescia: 216; Como: 77; Cremona: 42; Lecco: 43; Lodi: 15; Mantova: 86; Milano: 385; Monza e Brianza: 117 Pavia: 64; Sondrio: 31; Varese: 64.

I numeri in Italia

Il bollettino del ministero della Salute segnala oggi 8.292 nuovi positivi al Covid contro i 10.176 di sabato (venerdì 10.554, giovedì 11.807, mercoledì 10.585, martedì 9.116, lunedì 5.948 e domenica scorsa 9.148). I tamponi processati sono 226.006 (ieri 338.436) con il rapporto positivi tamponi al 3,6% (ieri 3,1%). Le vittime 139 (ieri 224), 122.833 dall’inizio della pandemia. Le regioni con più contagiati sono Lombardia 1.326, Campania 1.233, Lazio 788, Toscana 713, Emilia Romagna 650, Puglia 646, Piemonte 592, Sicilia 494 e Veneto 492.