Coronavirus, a Bulgarograsso l’assessore risponde al telefono in caso di emergenza

Emergenza coronavirus: a Bulgarograsso nasce il Telefono Amico per le persone in difficoltà.

Coronavirus, l’assessore risponde

Il servizio è rivolto agli anziani e alle persone in difficoltà ed è gestito direttamente dall’assessore ai Servizi sociali Cesare Morandi. Chiunque avesse bisogno non dovrà fare altro che chiamarlo. Spiega il funzionamento il sindaco Fabio Chindamo: “Per le persone anziane o bisognose di assistenza temporanea, che non possano contare sul supporto dei familiari per la reperibilità di medicinali o beni di prima necessità, il Comune si mette a disposizione. Contattate il numero 328-4840677, a disposizione dalle 8 alle 20”

Centro raccolta rifiuti

“Aperta nei consueti orari – continua il primo cittadino – Qualora si verificasse un eccessiva presenza di persone si valuteranno misure di contenimento dell’accesso fino alla chiusura temporanea. Consapevole che la vita casalinga stimola i piccoli o grandi lavori di pulizia e riordino delle proprie abitazioni, chiedo a tutti un accesso moderato alla struttura, ciò in ragione della necessità di garantire anche le dovute vuotature dei cassoni che, date le circostanze generali, potrebbero essere fatte in modo meno tempestivo”.

Municipio

Sarà accessibile solo previo contatto telefonico al 031-930141. Nel pomeriggio del giovedì e la mattina del sabato gli uffici saranno chiusi.